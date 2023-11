Università Terza età. Corso anti-ludopatia

CITTÀ DI CASTELLO – Cinquecento iscritti per l’esercito degli studenti dell’Università della terza età di Città di Castello. Con la santa messa celebrata dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini nella Chiesa di San Domenico e la successiva assemblea degli iscritti con la riunione conviviale, è stato ufficialmente inaugurato l’Anno Accademico 2023-2024 dell’Unitre di Città di Castello, una realtà in costante crescita che si avvia a tagliare il traguardo delle 500 iscrizioni. Alla cerimonia, coordinata dal presidente del sodalizio Flavio Bravi, sono intervenuti ed hanno portato il proprio saluto il sindaco tifernate Luca Secondi, il comandante della Stazione carabinieri Fabrizio Capalti e il consigliere municipale con deleghe al benessere e alla coesione sociale Fabio Bellucci. Novità di rilievo dell’annata appena iniziata è l’impegno per iniziative di contrasto al fenomeno della ludopatia, che saranno attivate proprio in collaborazione con le istituzioni comunali. Nel programma dell’Anno accademico, accanto alle lezioni, da segnalare il ritorno dei corsi di ballo, affidato al centro sportivo "Blue Angel". Grande spazio anche all’attività teatrale, come nella migliore tradizione dell’Unitre: la scuola di teatro affidata ad Elio Mariucci si affianca alla messinscena del regista Alvaro Morini che dirigerà poi una pièce con protagonisti gli allievi dei corsi. Restando in tema, grazie anche al dinamismo della past-president Nadia Marconi, è stata riproposta l’esperienza delle trasferte al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli con un abbonamento dedicato che coinvolge una trentina di iscritti. Da segnalare, tra gli altri, anche il corso di cucina con Luca Zara, docente dell’Indirizzo Alberghiero dell’Istituto Felice Cavallotti: la prima uscita stagionale è prevista per il 7 novembre con una visita alla Casa del Cioccolato Perugina.