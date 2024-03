Un’altra scorribanda dei vandali. Auto distrutta nella notte in garage

I teppisti delle auto sono tornati a colpire a distanza di un paio di mesi dagli ultimi colpi messi a segno nel centro storico. Stavolta hanno cambiato la loro collaudata tecnica di azione, che era consistita nel gettare dalla rupe massi di cemento contro le auto in sosta parcheggiate, o semplicemente distruggere parabrezza, lunotti posteriori, fiancate e specchietti nel cuore della notte. L’ultimo episodio risale alla notte scorsa ed è avvenuto sempre nel centro storico. Adesso però si introducono anche nei garage per evitare il rischio di essere visti. E’ successo così martedi notte, quando hanno approfittato di una saracinesca semi-chiusa per distruggere il lunotto di una Fiat Cinquecento contro il quale hanno scagliato un mattone di grandi dimensioni e poi darsi alla fuga. Ieri mattina il proprietario dell’auto si è accorto dell’accaduto non appena è entrato nel garage per prendere l’auto. Il mattone si trovava sul sedile posteriore.

Seguirà adesso l’ennesima denuncia che sarà probabilmente del tutto inutile come le decine e decine che la hanno preceduta. Le forze dell’ordine sanno dallo scorso autunno chi sono i sospettati di questi innumerevoli gesti di teppismo che sono denunciati ed hanno subìto anche perquisizioni domiciliari. Si tratta di un 25enne e di un 27enne, residenti uno nel centro storico e l’altro ad Orvieto scalo nei confronti dei quali la magistratura non ha però adottato finora misure restrittive tali da impedirgli di ripetere queste scorribande che adesso tornano a suscitare grande preoccupazione, ma anche sconcerto per il senso di impotenza di fronte al ripetersi di questi gesti delinquenziali che erano iniziati con grande intensità e frequenza già la scorsa estate. Le indagini condotte dal commissariato diretto da Antonello Calderini avevano tuttavia consentito di ricondurre alla responsabilità dei due ragazzi orvietani solo gli episodi che si erano verificati a partire dall’autunno. Il giorno successivo alle due perquisizioni domiciliari e alle denunce nei loro confronti, si era verificato uno dei gesti più inquietanti e pericolosi con il lancio di sbarre di cemento contro le auto in sosta dal parapetto della rupe, da un’altezza di oltre venti metri.

Cla.Lat.