"Un’altra buca in viale dello Stadio. Intervenire subito"

"L’associazione Aiace rileva con stupore la presenza di una nuova e pericolosa buca nello stesso punto, o nelle immediate vicinanze, dove era stata già segnalata. L’amministrazione era subito intervenuta per sistemarla con gli organi addetti. Oggi, con sorpresa, notiamo la formazione di un’altra grande buca sotto il semaforo di Viale dello Stadio, sulle strisce pedonali sbiadite e in prossimità dello svincolo per Cospea". L’associazione sottolinea come "questa situazione costituisca un grave rischio per la sicurezza di pedoni, motociclisti e automobilisti" e chiede un intervento tempestivo e risolutivo.