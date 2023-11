Un’altra “bacchettata“ alla città. Fa discutere la frase del vescovo

Una frase esplosiva, pronunciata con lo stile icastico che caratterizza la personalità del monsignore e che rafforza quell’idea di scenari avvelenati nella vita pubblica di Orvieto di cui tanto si parla in questo periodo. L’ha proferita il vescovo Gualtiero Sigismondi mercoledi scorso a Todi, nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Comune in collaborazione con la Diocesi per ricordare la figura del vescovo Decio Lucio Grandoni, scomparso nel 2016. Dopo i saluti di rito, nella zona del liceo, all’altezza del carcere di San Cassiano di fronte al monastero delle Minime Paolane, è stata inaugurata la targa che commemora la figura dell’ecclesiastico tuderte ed ha preso la parola il presule. "Al vescovo Decio Lucio Grandoni si imputava di preferire Todi a discapito di Orvieto. Adesso che ho conosciuto bene Orvieto ne comprendo il motivo" ha detto Sigismondi, creando per un attimo un certo imbarazzo tra le autorità e le persone presenti. Una frase che appare tutt’altro che sibillina e che anzi conferma l’altra affermazione clamorosa che lo stesso vescovo aveva pronunciato in Duomo di fronte al cardinale Ravasi in occasione di un incontro cultural-teologico, quando aveva parlato de "l’odore acre di Satana" che si sarebbe sprigionato a causa delle manovre in atto da parte di vari ambienti e di vari soggetti per "accaparrarsi" le nomine all’interno del consiglio d’amministrazione dell’Opera del Duomo. Una Opera del Duomo in cui la tensione ed il nervosismo sono attualmente ai massimi livelli, dopo che sono emerse le contestazioni avanzate da alcuni ex amministratori alla gestione dell’ente e, in particolare, ad alcuni provvedimenti di spesa deliberati dalla stessa Fabbriceria sotto forma di affidamenti di lavoro, assunzioni e consulenze professionali dal valore economico piuttosto cospicuo. La prossima settimana ci sarà la prima riunione del nuovo consiglio d’amministrazione che sarebbe nella sostanza scaturito da un accordo anche di tipo politico tra destra e sinistra, inizialmente cementate dall’ipotesi di riconfermare alla presidenza l’esponente del Pd, Andrea Taddei, ma indiscrezioni molto accreditate danno per probabile l’iniziativa di qualche membro dello stesso cda per chiedere una verifica preliminare di tutti gli atti e delle deliberazioni approvate nel corso degli ultimi anni.

Cla.Lat.