"Una vetrina unica per l’Umbria" L’obiettivo è promuovere la regione E le istituzioni uniscono le forze

L’immagine più bella di Perugia e dell’Umbria vola nel mondo grazie al Festival Internazionale del Giornalismo. Per questo le istituzioni fanno quadrato con Regione e Comune che si confermano partner istituzionali anche dell’edizione 2023, in scena dal 19 al 23 aprile.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, durante l’incontro di presentazione, sottolinea l’importanza della manifestazione e il sostegno dell’ente: "La Regione sostiene con convinzione il festival, una vetrina unica e di grande livello per temi cruciali che, toccando la libertà di stampa, spaziano a 360 gradi. La manifestazione – spiega la Governatrice – è in linea con la strategia dei grandi eventi che perseguiamo dall’inizio del mandato: identifica la regione e dà un apporto di visibilità importante all’Umbria che si sta facendo conoscere in Italia e nel mondo sempre di più e che sta riacquistando la propria capacità attrattiva. Insomma l’Umbria come polo attrattivo di eventi di altissimo livello. Per questo – conclude – diamo un sostegno importante che vogliamo mantenere anche per il futuro".

Stessa linea per il sindaco Andrea Romizi: "Il Festival del giornalismo – dice – è entrato nel nostro cuore e nel nostro patrimonio identitario. Non possiamo rinunciare a sostenerlo, perché Perugia diventa capitale mondiale del giornalismo. Il festival attira un grande flusso di giornalisti, scienziati, accademici e attivisti e, grazie a un programma vastissimo, veicola sia contenuti di notevole interesse sia il nostro territorio. Per noi occupa sempre uno spazio imprescindibile, in un anno intenso e ricco di grandi eventi". Il primo cittadino ricorda il dramma dell’Ucraina, cita il panel con un’inchiesta giornalistica sulla corruzione nell’esercito ucraino ("in un Paese democratico il giornalismo può sempre fare il suo lavoro") e celebra "l’evento che non ha pari nella capacità di promuovere le bellezze della nostra terra, valorizza spazi preziosi, come l’auditorium di San Francesco al Prato, con contenuti di altissima qualità e mette Perugia e l’Umbria al centro dei dibattiti più rilevanti a livello globale".

Con l’occasione il sindaco ha fatto il punto sullo stato dei lavori del Pavone, che anche quest’anno non sarà utilizzato dal festival: "E’ in partenza l’ultimo stralcio dei lavori, da noi finanziato con altri 120mila euro. Servirà per gli interventi esterni e definitivi, per rendere bello il teatro ristrutturato".

S.C.