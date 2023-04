Una Vespa 50 per Papa Francesco Dono di pace dello Scooter Vintage

Una "Vespa Special 50" personalizzata per Papa Francesco, come veicolo vintage simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, customizzata con i colori della bandiera italiana. Un omaggio inedito in onore del Santo Padre che sta prendendo forma all’interno dello Scooter Vintage Museum tifernate, un luogo a ingresso gratuito che offre introvabili pezzi di ricambio e assistenza meccanica specializzata.

Tra gli affezionati clienti anche il nipote di Papa Francesco, Matias Bergoglio, collezionista innamorato della mitica due ruote della Piaggio, che un bel giorno è arrivato direttamente dall’Argentina a Città di Castello per acquistare i rari componenti sostitutivi che era impossibile trovare altrove.

"Proprio in onore del Santo Padre e dell’amicizia che ci lega al nipote e alla sua famiglia abbiamo deciso di personalizzare con il tricolore una Vespa Special 50 che renderemo ancora più esclusiva con i simboli della pace e dei valori di unità e fratellanza a cui il Papa giustamente ci richiama sempre", dice Giacomo Palla, confermando di voler coinvolgere in questa bellissima iniziativa anche il collega Sergio Sciarpetti, titolare ad Assisi di un museo di grande importanza. Insomma, per chi ama la Vespa questo luogo è una tappa obbligata. Dai primi anni ’90 il fondatore Paolo Palla insieme al figlio Giacomo e al suocero Dario Grelli sono l’anima di questo luogo.

Tra i clienti famosi anche Luca Cordero di Montezemolo, al quale il compianto Paolo e il figlio Giacomo hanno restaurato ben cinque Vespe. A suggellare il traguardo dei 30 anni di attività è stata nei giorni scorsi l’onorificenza dell’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), che ha riconosciuto lo Scooter Vintage Museum di Città di Castello tra i più importanti e belli d’Italia.

"In questi 30 anni mi sono davvero tolto grandi soddisfazioni. Ricordo ancora, come se fosse ieri, quando cominciai a restaurare le mie prime Vespe tra il 1994 e il 1995, allora trovare ricambi e pezzi originali era molto difficile, ma non impossibile. Con l’aiuto di colleghi del settore più importanti e con maggiore esperienza, ho superato tante difficoltà...", racconta Giacomo Palla. Nello Scooter Vintage Museum storie e aneddoti si inseguono tra gli oltre 70 esemplari originali prodotti a partire dal 1947 che sono in vetrina nell’esposizione al civico 10 di via Martiri delle Foibe, nella zona industriale nord di Città di Castello.