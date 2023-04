Una tre-giorni a giugno per la tradizionale kermesse del Consorzio

ORVIETO Dal Vinitaly di Verona l’annuncio di quella che sarà l’edizione 2023 di “Benvenuto Orvieto diVino“. Il 9, 10 e 11 giugno il Consorzio Tutela Vini di Orvieto organizzerà il tradizionale appuntamento, con significative novità. Si svolgerà nella settimana più importante per la città, quella in cui si celebra il Corpus Domini. Due gli appuntamenti imperdibili, entrambi sabato 10 giugno, quando nella mattinata si terrà una Masterclass unica per la denominazione del territorio e protagoniste saranno “Le grandi annate dell’ Orvieto“ con due relatori di eccezione: Riccardo Cotarella e KerinO’Keefe. I Nel pomeriggio il convegno “Vino, Mercati ed Educazione alimentare: nuove strategie di marketing e comunicazione“ .Una tavola rotonda con i massimi esperti del settore in cui verranno approfonditi temi di grande attualità come vino e salute e si analizzeranno nuove strategie di crescita e sviluppo. La serata di venerdì 9 giugno sarà invece dedicata agli Ambasciatori del vino di Orvieto, la domenica 11 giugno sarà un momento speciale dedicato al corteo del Corpus Domini.