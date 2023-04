Una stele per Davide "Sei sempre con noi"

Una stele nel luogo dove è morto Davide Piampiano, il ventiquattrenne ucciso durante una battuta di caccia sul monte Subasio, nella zona del Fosso delle Carceri. A tre mesi dalla sua scomparsa – era l’11 gennaio – amici e familiari hanno deciso di collocare il ricordo di Davide realizzato in pietra rosa di Assisi con la scritta "Davide per sempre con noi. I veri amici", con la foto del giovane. Oggi, alle 15, è prevista la partenza dallo Stadio degli Ulivi di coloro che vorranno partecipare alla semplice cerimonia per poi raggiungere l’impervia zona del Fosso delle Carceri dove la lapide verrà collocata.

Stele che è stata benedetta l’altra sera, nella Cattedrale di San Rufino nel corso della celebrazione eucaristica officiata da don Alessandro Picchiarelli, vice parroco del duomo. Santa messa che ha visto una grande partecipazione a cominciare dai familiari di Davide – papà Antonello, la mamma Catia, la sorella Valeria, la fidanzata Michela – gli amici, i compagni di squadra del Viole Calcio, squadra il cui militava, i tamburini della Nobilissima Parte de Sopra del Calendimaggio, dei quali faceva parte. Sul fronte dell’inchiesta – della morte di Davide è accusato per omicidio colposo Piero Fabbri, 57 anni, che condivideva con lui la passione per la caccia e che gli avrebbe sparato scambiandolo per un cinghiale – si è in attesa del deposito della consulenza medico-legale della Procura della Repubblica di Perugia, eseguita dal dottor Sergio Scalise Pantuso e che dovrà fornire indicazioni precise sulle cause della morte.

M.B.