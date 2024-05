"Una stagione memorabile". Massimo Colaci si racconta

Nello sport la longevità è sempre più rara, costituisce una bella eccezione un’atleta che alle soglie quarant’anni raggiunge il successo, figuriamoci poi se mette a segno un poker fantastico con Supercoppa italiana, mondiale per club, Coppa Italia e scudetto. Negli ultimi sette anni ha portato la Sir Susa Vim Perugia là dove non era mai arrivata. Per il libero pugliese Massimo Colaci si tratta di un’annata memorabile: "Gioco da tanti anni e non mi era capitato di vincere tanto in una sola stagione. Fino a qualche anno fa inseguivo la convocazione in nazionale, ora mi stimola il fatto di potermela giocare con i più giovani e di dire la mia per raggiungere risultati importanti".

Il fuoriclasse salentino è sbarcato nella città della Fontana Maggiore nel 2017 ed ha indossato la maglia perugina per 323 volte, un bel pezzo di vita trascorso a Perugia anche per uno che ha già diciassette campionati alle spalle nella massima categoria ed è stato per cinque volte campione d’Italia.

"Mi sono sempre dato degli obiettivi da raggiungere – continua Colaci –, non mi sono mai sentito appagato, ho messo sempre il massimo dell’impegno per crescere e migliorare. Ricordo che da ragazzino la nazionale era un chiodo fisso, non ho mai mollato iniziando a costruire il mio sogno, ho guadagnato spazio da titolare partendo dalla serie C ad Ugento, poi è arrivata la serie B e infine la serie A".

Ha rinnovato nei mesi scorsi il contratto con i block-devils per un ulteriore anno, non si è placata la sua fame di successi: "Seguirò nuovi obiettivi, cercando di rivivere altre emozioni. Non so dire se la prossima sarà la mia ultima stagione, fino a quando reggerò a livello fisico ci sarò. Di certo c’è la volontà di provare a vincere la Champions League, sarebbe la prima volta di Perugia", conclude Colaci.