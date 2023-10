Una schiacciata contro i cyber-bulli. Giovani pallavoliste in prima linea

Una t-shirt con lo slogan: "Prima di postare pensa" è il simbolo della campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le testimonial di questo progetto promosso dalla "Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca", sono le giovanissime pallavoliste dell’Under12 femminile di Città di Castello, neo-vincitrici del campionato regionale 20222023 che a ogni gara indosseranno magliette con messaggi e distribuiranno opuscoli sia nei palazzetti dello sport che nelle scuole. Nel progetto sono coinvolti anche l’Arma dei Carabinieri e il Comune. Secondo gli ultimi dati Istat, il 10 per cento dei ragazzi e il 12 per cento delle ragazze, dichiara di aver subito una qualche forma di aggressione fisica, verbale o online, che spesso violano le regole della convivenza civile e del codice penale. Per questo è bene ricordare che prima di postare immagini o messaggi in rete è meglio pensare.

La campagna – primo passo di un progetto innovativo che prevede il coinvolgimento di sei paesi europei, Olanda, Bulgaria, Portogallo, Polonia, Romania e Italia – prenderà il via nell’anno scolastico in corso e riguarderà le scuole del territorio tifernate attraverso la distribuzione di volantini, copertura digitale social con post dedicati, incontri informativi e consulenza didattica e pedagogica.

L’iniziativa è stata presentata in Comune dai rappresentanti della Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca e del comandante della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, Giovanni Palermo che ha ricordato come spesso, dietro gesti in apparenza banali che avvengono attraverso i cellulari o i computer, si possano nascondere reati penali.

In sala consiliare ieri anche le giovanissime pallavoliste con le magliette anti-bullismo indossate assieme al loro allenatore, Nicola Lalleroni e al vice presidente Valerio Mancini. "La Fondazione Villa Montesca è in prima linea ormai da anni con azioni mirate contro il fenomeno del bullismo e della sua versione online, soprattutto perché i dati delle ricerche più recenti ci parlano di episodi in crescita. È importante mantenere viva l’attenzione di tutti, studenti, genitori, insegnanti, educatori", ha detto Maria Rita Bracchini, vice presidente della Rete Europea Antibullismo.