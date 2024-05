Una sabato a lezione di intelligenza artificiale

GUALDO TADINO – La quarta edizione della "Palestra digitale" è in programma per domani nei locali del Polo territoriale di eccellenza educativa, in viale Don Bosco. L’iniziativa, ideata nel 2020 da "Gualdo Digitale", dedicata alle attuali forme di manifattura digitale e alla stampa 3D, quest’anno viene inquadrata nello "Spring.edu-Fest", la festa dell’educazione per i ragazzi e le ragazze della fascia appenninica, e che avrà anche i contributi degli studenti di istituti scolastici di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Fabriano, che presenteranno progetti digitali realizzati a scuola. Alle 11 nell’adiacente teatro Don Bosco c’è il convegno dedicato all’impatto di intelligenza artificiale e tecnologie digitali sulla nostra società con l’intervento centrale svolto da Gabriele Giacomini dell’Università di Udine; alla tavola rotonda successiva, moderata da Sergio Bedessi, parteciperanno Luca Gammaitoni dell’Università di Perugia, Marco Tafani di Slope, la ricercatrice Priscilla Benedetti ed il dirigente d’azienda Mauro Zenobi. In chiusura di convegno, saranno resi noti i risultati di un’indagine condotta da ricercatori dell’Università di Perugia, nell’ambito di un progetto finanziato da Fondazione Perugia, circa la consapevolezza e la conoscenza delle discipline Stem tra ragazzi e ragazze degli istituti della fascia appenninica. I dati, nel pomeriggio, dalle 15, verranno discussi in un workshop con interventi di Giuseppina Bonerba, Giovanni Carlotti e Luca Gammaitoni dell’Università di Perugia e Giorgia Bassi dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa.

A.C.