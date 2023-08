Una nuova strada per Pozzuolo Camion e radici l’avevano sfasciata

Sono terminati i lavori lungo la SR 454 di Pozzuolo che hanno riguardato la pavimentazione di cinque tratti in località Nardelli e Pozzuolo per una spesa di 140 mila euro. Ad eseguirli, l’area gestione Viabilità della Provincia di Perugia diretta dall’ingegner Stefano Torrini e a darne notizia il consigliere delegato alla Viabilità, Moreno Landrini. Nel dettaglio, gli interventi hanno visto l’asportazione della pavimentazione deteriorata da radici di piante e da avvallamenti, la realizzazione di alcuni cassonetti nei punti dove erano presenti maggiori cedimenti e realizzazione di nuova pavimentazione. Sono stati lavori molto attesi dalla cittadinanza poiché hanno interessato proprio il centro abitato della frazione di Pozzuolo che presentava problemi per il manto stradale dovuti all’usura, cedimenti, e deformazione provocata dal transito di mezzi pesanti in quanto nella zona sono presenti attività artigianali ed agricole.

"Soddisfazione" è stata espressa anche dal sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico il quale ha evidenziato come "Comune e Provincia stiano lavorando in sinergia per risolvere le criticità di questo territorio e l’ente provinciale sta dimostrando sensibilità nel dare le risposte. Si consideri che Castiglione del Lago conta 12 frazioni di cui 11 insistono su strade di competenza provinciale a dimostrazione di quanto sia importante lavorare in maniera congiunta. A tal fine ringrazio la presidente Stefania Proietti e il consigliere delegato alla viabilità Moreno Landrini per gli investimenti che da qui ai prossimi anni saranno destinati a queste zone. In particolare, con l’intervento di Pozzuolo, sebbene non risolutivo, si va a valorizzare una frazione che è la porta di ingresso al territorio toscano e viceversa". Infine il primo cittadino Burico ha citato anche l’ufficio tecnico del Comune e l’assessore Mencarelli.