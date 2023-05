Una mostra racconta i 150 anni della ’Rubboli’

GUALDO TADINO – Una giornata di studi ed una mostra celebrano i 150 anni della ’Rubboli’, l’azienda gualdese che ha prodotto opere d’arte ed è stata una scuola nella quale si sono formati tanti ceramisti. L’appuntamento è per sabato, alle 10, nella sala panoramica di ’Universo Flea’, in via Cairoli. Si ricorderanno gli esordi con la produzione di maioliche a lustro di tradizione mastrogiorgesca, introdotta da Paolo Rubboli nella seconda metà dell’800. Sono in scaletta gli interventi di Linda Panfili sulle "arti figurative a Gualdo Tadino nel XIX secolo", di Carmela Frate sugli "orti urbani e l’opificio Rubboli", di Marinella Caputo sulla "costruzione di uno stile: 1873-1884", di Giulio Busti e Clarissa Sirci sugli "influssi rinascimentali derutesi", di Franco Cocchi sul "ritorno dell’antico nella maiolica dell’800", di Luca Pesante sulla "influenza di Piccolpasso sull’esordio della Rubboli"; coordina Maurizio Tittarelli Rubboli. Poi, nella sede dell’opificio Rubboli, l’inaugurazione della mostra, con 12 opere riferite al periodo iniziale della manifattura, messe a disposizione da collezionisti privati.

A.C.