Una mostra nei sotterranei del Duomo

ORVIETO – Capolavori fragili al centro della storia. Questi sono gli eroi raccontati negli scatti della mostra fotografica che sarà visibile nei sotterranei del Duomo da domani, con inaugurazione alle 11, fino a sabato 21 ottobre. L’evento, organizzato da Amleto in Viaggio Aps, sarà arricchito da due performance teatrali, sabato 7 e domenica 15 ottobre alle 16 e alle 17. La mostra “Eroi. Proud to be a masterpiece 20“ è parte di una delle azioni del progetto “C.a.s.a. per l’Inclusione sociale“, finanziato dalla Regione Umbria, con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento si pregia della collaborazione dell’Opera del Duomo che ha concesso gli spazi espositivi di uno dei luoghi più caratteristici e prestigiosi della città. “Amleto in Viaggio“ Aps, associazione di arti e teatro integrato, festeggia in questo modo i suoi venti anni di attività a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale. L’associazione coinvolge volontari,diversamente abili, immigrati, educatori, in una costante collaborazione con Usl 2, cooperativa sociale Il Quadrifoglio, il Cesvol, le associazioni e i Comuni del comprensorio orvietano.