Una Messa in ricordo di Davide Voluta dai tamburini a San Rufino

Una messa nel ricordo di Davide Piampiano, il ragazzo di 24 anni ucciso durante una battuta di caccia al fosso delle Carceri: è in programma oggi alle ore 18, nella cattedrale di San Rufino ed è stata organizzata dai tamburini della Nobilissima Parte de Sopra del Calendimaggio, gruppo al quale Davide apparteneva. E c’è attesa sul come si procederà sul piano dell’inchiesta, ora di competenza della Procura di Firenze con Piero Fabbri ora indagato per delitto colposo. Fabbri che, come riporta Umbria 24, tramite l’avvocato Luca Maori, ha avviato un nuovo percorso di attività sociale: "Si chiama ‘giustizia riparativa’ e per il reato di cui è accusato, vale a dire l’omicidio colposo, possono essere chiesti istituti giuridici come la cosiddetta ‘messa alla prova’". Nello specifico Fabbri collabora con una palestra con persone bisognose anticipando la richiesta formale che la difesa intende avanzare, per ottenere la definizione del procedimento penale". Ma la famiglia di Piampiano, patrocinata dagli avvocati Franco Matarangolo e Francesco Maresca –, da tempo chiede analisi scientifiche: la perizia balistica che dovrà far capire la distanza dalla quale Fabbri ha sparato (elementi importanti potranno venire anche dall’autopsia riguardo all’angolazione del colpo); la verifica dei tabulati telefonici; un’analisi sul video registrato dalla GoPro che Piampiano indossava sul cappello.