Una maratona di lettura a sostegno delle donne afghane e iraniane

Una maratona di lettura, da realizzare in tutto il mondo, a sostegno delle donne afghane e iraniane. La propongono i giovani e le giovani di The Economy of Francesco per l’ 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna: vuole essere un modo per sostenerle in un momento in cui in Iran le manifestazioni di piazza diminuiscono per effetto della durissima repressione operata per quasi sei mesi e in Afghanistan le donne vengono silenziosamente cancellate. "Diamo voce – sottolineano gli organizzatori - alle storie dimenticate di chi in questi Paesi sta perdendo ogni diritto, attraverso la lettura di testimonianze, racconti, poesie, interviste per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti violati e sulle libertà negate soprattutto alle bambine, ragazze e donne afghane e iraniane". L’ispirazione e la cornice della maratona ancora una volta è l’incipit della raccolta di racconti Mille e una Notte: così come Shahrazad, la protagonista di Mille e una Notte, salvò le donne del paese e salvò se stessa, riuscendo a trovare ogni sera una nuova storia da raccontare, così noi oggi sentiamo il dovere di continuare a stare con l’arte della parola accanto alle donne e a tutti i giovani. Ad oggi molte le città hanno aderito, soprattutto grazie alla risposta e all’impegno di studenti e studentesse delle scuole superiori. Economy of Francesco propone, inoltre, una maratona mondiale di lettura.