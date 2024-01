Una lista civica giovanile. Idea dell’associazione Nova

ORVIETO Una probabile lista civica formata da giovani. E’ il progetto a cui sta lavorando la neonata associazione Nova che si è presentata sabato pomeriggio in un affollato evento pubblico al Teatro del Carmine. L’associazione si presenta come un soggetto politico nuovo che vuole costruire dal basso percorsi di cittadinanza attiva attraverso il costante dialogo con i diversi attori del territorio. "Nova significa dare forma concreta a un senso di responsabilità civica - spiega Valentina Dalmonte, presidente di Nova -, la consapevolezza di voler abitare a pieno la nostra comunità per gettare semi di coinvolgimento e partecipazione nella terra che abbiamo scelto come casa". L’associazione si propone di nutrire di linfa viva lo scenario orvietano per mettersi in gioco nelle sfide contemporanee e progettare un futuro per la città quanto più possibile equo e condiviso. "Nova è una sfida iniziata un anno fa - aggiunge Giordano Conticelli, uno dei fondatori di Nova - una sfida che guarda lontano, ha una visione di lungo periodo e vuole costruire delle pratiche virtuose mese dopo mese su questo territorio. Nova nasce come processo aperto e inclusivo e solo come tale potrà continuare a esistere".