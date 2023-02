Una ’fabbrica di idee’ per Piazza 40 Martiri

È stata definita "una fabbrica di idee per il futuro di Piazza Quaranta Martiri" la due giorni che metterà insieme architetti, storici, amministratori, docenti di urbanistica, progettisti, esperti e citta-dini, per cercare, tutti insieme, di scrivere una nuova pagina per la città.

L’amministrazione comunale ha organizzato per venerdì 24 febbraio alle ore 16 nella residenza municipale un convegno con la partecipazione di illustri esperti di urbanistica e architettura. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Filippo Stirati (foto), anche quale presidente dell’Associazione nazionale centri storico-artistici (Ancsa).

Subito dopo la vicesindaco Alessia Tasso, farà il punto sulle previsioni urbanistiche previste per Piazza 40 martiri dai vari piani regolatori e sulle opportunità che sono in arrivo grazie al finanziamento di cinque milioni ottenuto dal Comune sui fondi del PNRR. A seguire interventi del gruppo di lavoro Ancsa e cioè del vice presidente Stefano Storchi, del segretario generale Marika Fior, dei docenti universitari Franco Mancuso (Università Iuav di Venezia), Nicola Russi (Politecnico di Torino) Fabrizio Toppetti (Sapienza di Roma) e poi quelli di Leopoldo Freyrie, dal 2011 presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, curatore del progetto "L’oro di Gubbio", e di Paolo Micalizzi (docente Università Roma Tre), autore di volumi fondamentali sulla storia urbanistica di Gubbio. Dopo il confronto e l’approfondimento di venerdì, aperto a tutti naturalmente, sabato 25 in Sala Consiliare si terrà, a partire dalle 9,30 un dibattito utile a raccogliere pareri, opinioni, storie, possibili progetti e auspici per quello che potrà essere il futuro di Piazza 40 Martiri. "Tutti – sollecita l’amministrazione comunale - sono invitati a partecipare, a prendere la parola ed a portare il proprio contributo, perché il futuro di una città passa dalla sua storia e da chi, quella storia, l’ha vissuta".