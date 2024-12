Una cena nel ricordo della 17enne Maria Elia: "Regaleremo un gioco da installare nel parco"

DERUTA - Gennaro Elia non dimentica e tiene viva la memoria di sua figlia Maria con la solidarietà. La ragazza morì a 17 anni in ospedale a Perugia e il padre, in suo nome, ha dato vita a un’associazione non a scopo di lucro che ha come obiettivo quello di "sostenere le famiglie che rimangono coinvolte in vicende di malasanità, malagiustizia, incidenti stradali o sul lavoro". Stasera è stata organizzata una cena di beneficenza per raccogliere fondi. L’appuntamento è al ristorante Enjoy di Deruta. Hanno assicurato la loro partecipazione, tra gli altri, il sindaco Michele Toniaccini, gli avvocati Antonio Cozza e Nicodemo Gentile, Nazareno Platani, presidente Croce Rossa di Deruta/Collazzone. Parte del ricavato della serata sarà utilizzato dall’associazione per installare un gioco per bambini nell’are verde di Deruta.