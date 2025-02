Una Cattedrale più “tecnologica“. Piano d’innovazioni per il Giubileo

L’Opera del Duomo rende sempre più accessibile e coinvolgente la visita alla Cattedrale. Attraverso un piano di innovazione tecnologica, sono stati introdotti nuovi strumenti digitali e miglioramenti infrastrutturali per offrire ai visitatori un’esperienza più stimolante ed intensa, specialmente in vista del Giubileo. Tra le principali novità, la completa riorganizzazione della biglietteria, rinnovata nel look e potenziata nelle funzionalità. Nuovo assetto e nuove grafiche degli interni con l’intento di identificare meglio e facilitare il percorso di visita. Con l’installazione di due casse automatiche i visitatori possono acquistare i biglietti in modo più rapido e autonomo. A breve, saranno installati totem multimediali in Piazza Duomo, accompagnati da una nuova cartellonistica e da una nuova segnaletica per migliorare l’orientamento e l’accoglienza. Completamente rinnovato e potenziato il sito web, accessibile all’indirizzo www.duomodiorvieto.it.

Le novità spaziano dalla visita virtuale alla Cappella di San Brizio, alla nuova sezione dedicata all’acquisto di biglietti online, includendo anche la possibilità di prenotare celebrazioni in Duomo per gruppi organizzati. Questo sistema integrato ha già prodotto risultati significativi: nel secondo semestre del 2024, oltre il 20% dei visitatori ha usufruito dei biglietti digitali, acquistati online o attraverso casse automatiche. In un’ottica di ulteriore miglioramento, sito e app saranno presto disponibili in inglese, spagnolo, francese e tedesco e integreranno nuove funzionalità con l’informatizzazione del sistema di richieste e comunicazioni con l’Opera. Le innovazioni digitali non si limitano alla biglietteria: il cambiamento in atto integra un processo di digitalizzazione che coinvolge anche la gestione amministrativa e quella dei contatti, contribuendo a un’organizzazione ancora più agile e funzionale. E’ stata lanciata una nuova applicazione per smartphone, disponibile sugli store Apple e Google inclusa nel biglietto di ingresso al circuito del Duomo. Attraverso un QR code stampato sul biglietto, i visitatori possono accedere a contenuti dettagliati e interattivi, tra cui, in particolare, le audioguide, arricchendo così la loro esperienza.