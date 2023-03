"Una casa della salute per tutto l’Altotevere"

"Attraverso le risorse pubbliche disponibili e quelle del lascito Mariani è tempo di dotare l’Altotevere di una casa di comunità con gli spazi necessari e con un’organizzazione che collochi la struttura tra l’ospedale e il distretto sanitario": rilanciano la proposta di una casa della salute i sindacati di Cgil, Cisl e Uil in una nota diramata in questi giorni segnati dalla vicenda della Corte dei Conti proprio sulla gestione del lascito delle sorelle Olga e Clara Mariani che si intreccia, a sua volta, col degrado dell’edificio in centro storico. Le recenti vicende che vanno dal piano sanitario regionale, al documento della Corte dei Conti, raccontano dell’aumento delle difficoltà di tantissimi cittadini a vedere garantito il diritto alla salute e dimostrano che "la proposta contenuta nella petizione popolare rappresenta la soluzione migliore per il riutilizzo dell’ex plesso ospedaliero tifernate".

Così scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil Altotevere, insieme alle rispettive sigle dei pensionati che avevano promosso l’iniziativa. Erano stati più di 3 mila i cittadini che avevano sottoscritto la petizione, in cui era indicato l’obiettivo di costituire la casa della salute (poi definita casa di comunità dal Pnrr): le organizzazioni sindacali, con attivi, assemblee, banchetti nelle piazze e nei mercati, si erano impegnate a partire dalla fine del 2018, poi a settembre 2021 avevano consegnato il plico di firme al presidente del consiglio regionale. "Siamo consapevoli – continuano Cgil, Cisl e Uil – che la messa a norma richiede notevoli risorse, ma l’obiettivo è quello di non disperdere un patrimonio pubblico, che produce anche un aggravio di costi di manutenzione oltre a un aumento di rischio di crolli parziali". Il caso è finito anche al centro di un recente question time in Regione nel corso del quale l’assessore Paola Agabiti ha risposto a Michele Bettarelli (Pd) annunciando che "con l’ordinanza 129 del 2022 del Commissario per la ricostruzione sono stati assegnati all’Umbria 3 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’edificio" (anche se per il recupero totale servono più di 30 milioni di euro).

Nella sua replica l’esponente del Pd ha preso atto "del rinato interesse per la struttura, dopo che 10 milioni di euro sono svaniti nel 2019: ora per fortuna sembra che sia tornata la volontà di recupero dell’ex ospedale di Città di Castello. Più passa il tempo e più lo stabile va in degrado. Vigileremo affinchè il percorso intrapreso parta effettivamente".