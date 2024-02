Una Bartoccini superba. La Coppa Italia è sua

BARTOCCINI

3

BUSTO ARSIZIO

0

(25-22, 25-22, 25-22)

: Montano 18, Cogliandro 9, Traballi 9, Bartolini 6, Ricci 3, Kosareva 2, Sirressi (L1), Viscioni 2, Messaggi, Braida. N.E. – Atamah, Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi.

BUSTO ARSIZIO: Zanette 13, Cvetnic 10, Furlan 9, Rebora 7, Silva Conceicao 6, Monza 1, Bonvicini (L1), Pomili, Bresciani. N.E. – Bosso, Tonello, Del Core, Citterio, Osana (L2). All. Daris Amadio.

Arbitri: Dario Grossi (RM) e Stefano Nava (MB).

BARTOCCINI (b.s. 8, v. 2, muri 5, errori 8). FUTURA (b.s. 17, v. 4, muri 6, errori 9).

La Coppa Italia di serie A2 femminile finisce nelle mani della Bartoccini Fortinfissi Perugia che, davanti a 5.500 spettatori, supera con autorità la Futura Giovani Busto Arsizio. A sospingere le umbre è stata l’opposta Ivonee Montano, migliore in campo. Le ospiti partono forte con Zanette e Cvetnic (5-10). Montano reagisce ma la battuta è inefficace ed il gap resta (14-19). Entra Messaggi che dà la scossa e ribalta (21-20). Traballi sigla il vantaggio. Alla ripresa le lombarde sfruttano il muro e vanno avanti (6-10). Viscioni entra e va a segno, poi Montano sale in cattedra e trascina al pareggio (13-13). La battaglia si fa aspra e a fare la differenza è ancora una Montano imprendibile. Nella terza frazione Cvetnic cerca la riscossa ma si avanza a braccetto (8-8). A sbloccare è Bartolini che a rete si esalta e trascina a più tre ma il punteggio torna in asse (17-17). L’infinita Montano prende per mano le umbre che trionfano con la firma finale di Ricci che beffa la retroguardia bustocca. L’inno di Mameli suona per la prima volta, sul podio ci sono le ragazze perugine, autentiche forze della natura in questa stagione.