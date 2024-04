Un Trestina giù di corda pareggia in casa. Va in vantaggio subito e poi si fa riprendere

1

(4-2-3-1): Fiorenza 6,5; Omohonria 6, Contucci 6, Bucci 6, Dottori 6; Conti 6,5, Menghi 5,5 (30’ s.t. Soldani 5,5); Di Nolfo 5,5, Farneti 5,5 (45’ s.t. Marietti s.v.), Belli 6; Tascini 6,5. All. Ciampelli 6

CENAIA (4-3-1-2): Borghini 6,5; Malara 5,5 (41’ s.t. Degli Esposti s.v.), Scuderi 6, Pasquini 5,5, Papini 6; Rossi 6,5, Bartolini 6, Simonini 6 (21’ s.t. Becucci 6); Fontana 6 (41’ s.t. Fenzi s.v.); Mandredi 5,5 (45’ s.t. Bracci s.v.), Ferretti 5,5 (10’ s.t. Macchia 6). All. Iacobelli 6

Arbitro: Cavacini di Lanciano 6,5

Marcatori: 11’ p.t. Tascini, 36’ p.t. Rossi

Un deludente Trestina si fa bloccare sul pari interno dal Cenaia: prestazione decisamente sottotono degli altotiberini, che non riescono a superare il fanalino di coda del torneo che solo la matematica tiene ancora in serie D. Mister Ciampelli schiera i suoi con il 4-2-3-1, con Bucci al centro della difesa. Al primo affondo (11’) i locali colpiscono: cross di Conti, difesa disattenta e Tascini da sottomisura insacca. Al 13’ un rasoterra di Belli è deviato in angolo da Borghini e sul corner che ne segue Tascini conclude al volo, ma il portiere non si fa sorprendere. I padroni di casa sembrano in controllo ma rischiano al 20’: su un tiro dalla bandierina Fiorenza si oppone ad una deviazione da pochi passi, il Trestina riparte in contropiede ma Tascini non arriva sul cross di Dottori. Al 36’ gli ospiti pareggiano: punizione di Fontana, palla in area, tocco di un giocatore toscano e Rossi ribadisce in rete. In avvio di ripresa (3’) il Trestina va vicino al gol: stop e tiro di Tascini, Borghini respinge e Farneti (peraltro in offside) colpisce il palo, quindi al 15’ ed al 19’ ci provano Conti ed Omohonria, ma senza risultato. Clamorosa chance per gli altotiberini al 23’: angolo di Belli, testa di Contucci, il pallone perviene a Bucci che da posizione favorevole spreca in malo modo. Al 32’ è Farneti a concludere, ma il rasoterra è deviato in angolo dal portiere. Nell’arco di una manciata di secondi (44’) il Cenaia ci prova con Fenzi e Macchia senza impensierire Fiorenza, quindi al 47’ una girata di Tascini termina a lato.

Paolo Cocchieri