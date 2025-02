“Un treno di scatti“, la mostra di Spartaco Ceccagnoli è subito un successo

Tanta gente ha affollato la Rocca - Museo per l’Arte Contemporanea per l’inaugurazione di “Un treno di scatti“ la bella mostra di Spartaco Ceccagnoli dedicata alla ex Fcu. Oltre 200 i visitatori nel fine settimana e una pioggia di complimenti all’autore sul libro delle firme. Spartaco Ceccagnoli, ferroviere a un passo dalla pensione, ha esposto 46 immagini selezionate su oltre 100 scatti, allestendo una mostra emozionale e di grande impatto, che attraverso uno smagliante colore o un raffinato bianco e nero restituisce la sua esperienza di macchinista: all’alba o di notte, con la neve o col sole nelle stazioni o lungo binari solitari, seguendo i ritmi di un lavoro tanto amato. La mostra, nata da una idea del presidente del Consiglio comunale Giovanna Monni, è stata inaugurata dal sindaco Luca Carizia, dal vice ed assessore alla Cultura Annalisa Mierla, dalla stessa Monni. Presenti anche tantissimi colleghi di Ceccagnoli, in pensione e non, davvero entusiasti.

Pa.Ip.