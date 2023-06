Un tour nelle frazioni per lanciare i progetti

GUALDO TADINO – Con l’ultimo incontro a Morano Madonnuccia, si chiude il lungo tour del territorio che ha portato l’amministrazione comunale a confrontarsi direttamente con i cittadini in tutte le frazioni di Gualdo Tadino. Ben 26 serate che hanno consentito ai cittadini di avere un contatto diretto con gli amministratori comunali. Sono state serate all’insegna di un confronto aperto, costruttivo, a volte anche serrato, ma utile per condividere gli obiettivi e le priorità di fine mandato. Il prossimo triennio, infatti, sarà caratterizzato da un’ingente mole di investimenti pubblici e privati superiori ai 300 milioni di euro. In questo contesto troveranno compimento il progetto della nuova Toponomastica e della numerazione civica, l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, ma anche tutte le opere finanziate dal PNRR (palestre di Cerqueto e Cartiere, nuovo asilo nido, tutti gli interventi in tema di transizione digitale), mentre già a partire dal prossimo mese di Settembre prenderanno il via i lavori del più poderoso piano di abbattimento delle Perdite di acqua, che interesserà ben 33 km di acquedotto che verranno realizzati ex novo con il relativo rifacimento di tutto il manto stradale.