Un tartufo da un chilo e 40 grammi ’Re del Salone’

CITTA’ DI CASTELLO – Tartufo dal peso d’oro: il numero uno è una trifola da un chilo e 40 grammi (nella foto), un’altra sfiora i 919 grammi e tanti altri pezzi pregiati da vedere nella grande vetrina del Salone del Tartufo Bianco pregiato che si è aperto ieri in centro storico.

Pezzature rare stimate tra i 5 e 6 mila euro, che hanno sbalordito i visitatori e che ristoratori e appassionati si stanno già contendendo. Ad esaltare il binomio tra Città di Castello e il tartufo bianco è stato nella cerimonia di inaugurazione anche il vice presidente della Regione Roberto Morroni, che ha messo in evidenza "la straordinaria vocazione di questo territorio per la trifola e il valore di una manifestazione come il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che con una veste rinnovata punta ad esaltare e valorizzare un’eccellenza assoluta della nostra regione. L’Umbria può ambire a diventare la capitale mondiale del tartufo".

Dopo il taglio del nastro con le istituzioni, gli imprenditori del tartufo hanno accolto i visitatori nel Padiglione Bianco Pregiato offrendo degustazioni e la possibilità di acquistare pezzature di tartufo bianco e nero per tutte le tasche. I protagonisti della scena fin dalle prime ore della manifestazione sono stati anche i cavatori del tartufo, un esercito di mille appassionati nel territorio di Città di Castello con circa 3 mila cani, capitanati dal presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere Andrea Canuti. E oggi secondo giorno di mostra con numerosi appuntamenti dislocati nelle tensostrutture che animano i principali angoli del centro.