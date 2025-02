"Un solo candidato per il centrodestra"

Il programma e un candidato a sindaco condiviso da tutto il centrodestra, già al lavoro per le amministrative del 2027 alle quali si presenterà unito. Si è svolto un primo incontro tra i coordinatori dei partiti della coalizione di centrodestra di Città di Castello. "Un summit informale nel quale – riferisce Francesco Algeri Rignanese – abbiamo convenuto sulla necessità di nuovi metodi di lavoro, per rendere più incisivo l’operato in consiglio comunale, poi per gettare le basi di un programma serio e condiviso per le prossime amministrative".