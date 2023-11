Un ricco calendario per le feste natalizie

Più di settanta eventi, a partire dal 2 dicembre, trasformeranno il ’centro nel mondo’ nella Capitale del Natale. Il ricco calendario di appuntamenti è stato presentato ieri nella sala dell’Oratorio del Crocifisso, con le autorità e le associazioni che animeranno il mese natalizio. Insieme a loro due mascotte: Minnie e Topolino, che saranno due dei tanti ‘cartoni animati’ che faranno visita alla città in questo periodo. Altra novità è che le luminarie si allargano e, oltre al centro storico e le vie principali, saranno collocate anche a Sant’Eraclio, Vescia, Pale, Rasiglia, Colfiorito e Capodacqua. Torneranno anche le installazioni luminose di Confcommercio: la stella a piazza San Domenico, la palla a Porta Romana e l’albero di Natale da 30 metri a Largo Carducci, accompagnato dalla natività. Ampio lo spazio anche alle natività: oltre a quella di Confcommercio, tornerà Anghelos, il presepe vivente barocco realizzato dalla Pro Foligno e dall’Ente Giostra della Quintana. A San Giacomo ci sarà il presepe della carità, altre installazioni a Pale e a Rasiglia. Per il terzo anno consecutivo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ci sarà la Casa di Babbo Natale con letture di favole e un corner dedicato alla Biblioteca comunale. Topolino e Minnie, insieme ad altri personaggi, saranno protagonisti il 2 dicembre e poi il 10, quando gireranno per le vie principali. "Foligno si conferma riferimento non solo a livello regionale ma nell’Italia centrale – sottoliena il sindaco Stefano Zuccarini -, le attrazioni ed i grandi eventi che abbiamo inserito nel calendario delle iniziative offrono una vastissima offerta non solo ai folignati ma anche a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere queste giornate di festa ‘al centro del mondo’".