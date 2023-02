ORVIETO - Un questionario per far sapere agli amministratori comunali se il funzionamento della biblioteca è di gradimento dei cittadini. Gli orvietani potranno esprimere le loro valutazioni compilando il questionario disponibile fino al 10 marzo in biblioteca. Il documento è anonimo ed è finalizzato a conoscere il reale gradimento degli utenti sui servizi offerti ma anche aperto a suggerimenti e nuove proposte. I dati raccolti saranno analizzati e utilizzati per poter programmare nuove attività e migliorare i servizi offerti. "Con il questionario – spiegano dalla biblioteca – si vuole avviare una fase di analisi del gradimento da parte degli utenti, monitorando il grado di adeguatezza dei servizi offerti rispetto alle esigenze dei cittadini".