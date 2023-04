Un pomeriggio tra giochi e tradizione

Pomeriggio di giochi e tradizione alla vigilia di Pasqua per i bambini di Nocera Umbra. L’associazione La Combriccola dei sogni ha organizzato un pomeriggio fatto di racconti, colori e sapori insieme ai tanti bambini con un Laboratorio creativo presso la Pasticceria Porta Vecchia. "Abbiamo iniziato con una favola di Italo Calvino “Le ochine“ narrata e drammatizzata dalla bravissima Mariagrazia Bovi – dicono – e il sempre pronto Luca Gallinella, ai quali vanno i nostri ringraziamenti. Subito dopo tutti a dipingere uova con dita e colori e poi... via tutti in cucina alla realizzazione dei rocccetti di Pasqua. Abbiamo concluso la giornata con una passeggiata fino alla Chiesa dei Frati Carmelitani dove abbiamo assistito alla Benedizione dei nostri lavoretti! Grazie ai tantissimi bambini che hanno partecipato e alle loro famiglie. Un grazie di cuore va a Carlo Ed Enrico, colonne portanti della Pasticceria pizzeria Porta Vecchia che, con tanto amore, professionalità e pazienza ci hanno permesso tutto ciò. Grazie! Basta davvero poco per stare in allegria e far sorridere i nostri bambini!". L’associazione “Il telaio umbro“ ha invece organizzato per ieri pomeriggio “la merenda di Pasquetta“. Tutti i musei della città nei due giorni di festa sono rimasti aperti d visitabili, a partire dal Museo archeologico e la Pinacoteca. La città, in questi giorni, si è anche riempita delle installazioni artistiche di Annamaria Orazi. Si tratta di statue e creazioni realizzate con filo di ferro. Delle creazioni incredibili che hanno già abbellito la città negli anni e che ora sono state posizionate negli angoli più caratteristici.