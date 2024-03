Un pizzico d’ansia... di troppo. Viaggio nel disagio dei giovani

La partita, l’interrogazione, il profilo social, le aspettative dei genitori… che ansia! Provano questa sensazione un po’ tutti, ma ci siamo stupiti quando abbiamo scoperto dalle statistiche che circa il 30% degli adolescenti italiani soffre d’ansia, cioè quasi uno su tre. Un po’ di agitazione di fronte a un impegno importante in effetti è normale, significa che ci stiamo preparando ad affrontare una prova. Ma allora, quando diventa una vera patologia? Abbiamo cercato di indagare, cominciando dalle origini. Ansia deriva dal verbo latino “ango” che significa stringere, soffocare. La persona teme di non riuscire ad affrontare la prova, ha paura di fallire, si sente soffocare da questa sensazione e si blocca, non reagisce come dovrebbe, non “combatte”. I sintomi fisici dell’ansia possono essere: sudore eccessivo, tensione e tremore, aumento del battito cardiaco, sensazione di mancanza di respiro, nausea e vertigini.

A questi si accompagna un senso di vuoto mentale o un sovraccarico di ricordi e pensieri negativi. Si tende ad evitare la cosa che ci mette ansia o si cercano rassicurazioni dalle persone vicine. L’ansia diventa una preoccupazione costante ed eccessiva, sproporzionata rispetto alla realtà. E’ capitato anche a voi? Se questo stato emotivo dura per molto tempo, sarà meglio chiedere aiuto e cercare di risolvere il problema o almeno essere più consapevoli e avere una “convivenza civile” con la propria ansia. In Italia questo problema viene sottovalutato e molto spesso il disturbo d’ansia non viene riconosciuto in tempo e curato nel modo giusto. Inoltre nel periodo della pandemia Covid-19 il problema dell’ansia, associato alla depressione, si è diffuso maggiormente, senza avere un’adeguata considerazione. Nel nostro piccolo vogliamo contribuire a porre attenzione su questo problema e vogliamo anche suggerire qualche consiglio a chi rischia di passare da un’ansia “normale” a una “patologica”: parla di ciò che stai provando con amici e familiari; fai corse o passeggiate immerso nella natura; dormi di più e con regolarità; scegli attività rilassanti come ascoltare musica, leggere, disegnare; rendi confortevole il tuo ambiente di studio (pochi oggetti in vista, colori freddi come il verde e l’azzurro, silenzio o musica soft) e, infine, organizza meglio la tua agenda, non prendere impegni superiori alle tue forze. Approfondire questo argomento ci ha aiutato a essere più consapevoli e più pronti ad affrontare le nostre ansie in modo coraggioso e positivo.