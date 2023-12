Un paziente umbro su cinque va a farsi operare fuori regione

PERUGIA - Un paziente umbro su 5 va a farsi operare fuori regione. E il novanta per cento dei ricoveri vengono fatti in strutture non "di prossimità", cioè non in un ospedale o in una struttura privata di una regione vicina. Sono alcuni dei dati dell’indagine Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) sulla mobilità sanitaria del 2022. Indagine che ha riguardato la nostra regione nella quale si conferma un saldo economico passivo (come accade ormai da anni, non solo con la Giunta di centrodestra) pari a 18 milioni di euro per i ricoveri e di tre per le prestazioni specialistiche.

L’Umbria non è tra le regioni che brillano insomma in questo ambito: la Regione nel 2022 ha speso 54 milioni per curare i propri cittadini in ospedali ‘esterni’ (mobilità passiva) mentre i ricavi ottenuti grazie alla capacità di attrarre pazienti di altre regioni (mobilità attiva), sono stati pari a 36 milioni.

Le regioni sccelte per curarsi dagli umbri sono soprattutto Emilia Romagna (11 milioni di costi), Lazio (7,8 milioni) e Lombardia (5,5 milioni).