Un parere d’eccezione Mercalli: "Il Nodino? Metastasi per l’Umbria"

di Michele Nucci

"Il Nodino rischia di diventare una delle tante metastasi italiane che contribuiscono a consumare in modo esagerato il suolo. Metastasi che tutte insieme formano un vero e proprio ‘cancro’ per il nostro Paese". Utilizza una cruda metafora, Luca Mercalli, divulgatore scientifico che non ha bisogno di presentazioni e che ha fatto della lotta alla salvaguardia del clima e dell’ambiente una ragione di vita. Il coordinamento dei Comitati, associazioni e imprese "Sciogliamo il Nodo di Perugia" che lotta contro la realizzazione della bretella di 7 chilometri che dovrebbe collegare Collestrada a Madonna del Piano, gli ha inviato nei giorni scorsi il lungo dossier dell’opera che contiene il progetto redatto da Anas, oltre ai danni ambientali che potrebbe produrre, per sapere che idea avesse.

E Mercalli, dopo un’attenta e approfondita analisi, si è fatto un quadro chiaro in merito: "Ricevo ogni giorno centinaia di appelli come questo – racconta a La Nazione -, richieste che testimoniano ancora una volta come ci sia un continuo e irrispettoso assalto al suolo in Italia. E nessuno comprende come invece proprio la Terra sia un bene limitato, costretto a subìre trasformazioni irreversibili che provocano danni a lunghissimo termine a noi ma soprattutto alle giovani generazioni. Ma a dirlo non sono io, sia chiaro – precisa –: lo dice il Governo con Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, organismo di alto valore scientifico di cui ho fatto parte e che ha ribadito anche quest’anno come i dati siano in continuo peggioramento: se ne vanno infatti due metri quadrati di terreno al secondo".

In Umbria a tal proposito, rileva l’Ispra, tra il 2020 e il 2021 c’è stato un incremento di 112 ettari ed in nove anni, dal 2012 al 2021 l’Umbria ha avuto un incremento del consumo di suolo di 1.027 ettari che equivale ad aver occupato con strade ed edifici una superficie poco più grande dell’intero Comune di Piegaro.

"In questa regione c’è poi un’aggravante – riprende Mercalli – che è il fattore estetico unito a quello turistico-culturale-paesaggistico: un’opera come questa è un fattore di compromissione importante sotto questo punto di vista. Non capisco insomma, come si possa ancora pensare a progetti di questo tipo che contribuisconio a far crescere il muro di auto che ogni giorno attraversano l’Umbria. Credo, al contrario, che la mobilità soprattutto privata dovrebbe ridursi: perché muoversi meno significa inquinare meno. Io lo sto facendo: con il telelavoro si opera a distanza e da dopo la pandemia ho ridotto della metà i miei spostamenti, non solo quelli a breve percorrenza ma anche a lunga. E lo faranno anche le giovani generazioni ne sono certo: che senso ha allora, visto anche il crollo delle nascite a cui stiamo andando incontro, continuare a costruire strade, gallerie, ponti che poi resteranno per altri cento anni? E tanto più quando un’opera come questa, come certifica Anas, produce davvero un beneficio che definirei... futile".