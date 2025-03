Un ospedale tra carenze e stress. Mancano anche letti e aste per flebo

"Cronica carenza di personale, eccessivo carico di lavoro, mancanza di investimenti nelle apparecchiature ormai obsolete e spesso inservibili, insufficienza di materiali e attrezzature indispensabili". A denunciare criticità organizzative e operative all’interno dell’ospedale “San Giovanni Battista“ è la Fp Cgil aziendale, interna al nosocomio stesso, sostenuta dalla Fp Cgil regionale, con la segretaria Desirèe Marchetti, e provinciale, con la segretaria Donatella Renga. "Criticità – viene sottolineato dal sindacato – che ormai da troppo tempo gravano sul personale sanitario e conseguentemente sull’utenza. La mancanza di un Piano sanitario regionale sta determinando l’assenza di una seria programmazione da parte delle aziende sanitarie e la sensazione degli operatori di essere lasciati soli ad affrontare una crisi senza precedenti e di cui non si vede la fine. La situazione è insostenibile". La Fp Cgil illustra quindi le principali criticità riscontrate nell’ospedale folignate: "C’è una cronica carenza di personale che costringe gli operatori a turni massacranti, con il rischio di ripercussioni sulla qualità dei servizi e sulla salute stessa degli operatori. Inoltre, l’eccessivo carico di lavoro, la mancanza di adeguato supporto e un clima di stress costante stanno portando molti operatori sanitari a una condizione di burnout, a cui la direzione aziendale, nonostante le molte richieste e segnalazioni sembra essere indifferente". Lamentata anche mancanza di investimenti, la presenza di apparecchiature obsolete e inservibili e l’insufficienza di materiali e attrezzature indispensabili come letti, aste per flebo. "Questa situazione – commentano quindi la Fp Cgil aziendale e le segretarie Marchetti e Renga – è inaccettabile e richiede interventi urgenti a partire da un piano straordinario di assunzioni per colmare la grave carenza di personale, investimenti immediati per il rinnovo delle apparecchiature sanitarie, misure concrete volte a migliorare le condizioni di lavoro e prevenire il burnout".