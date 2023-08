Un operaio ritrova un ordigno bellico in un’azienda. E’ una granata H.E. tedesca

Assisi (Pg), 4 agosto 2023 - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione al numero unico di emergenza europeo, sono intervenuti a Santa Maria degli Angeli, presso una ditta in via San Francescuccio de’ Mietitori, dove nel corso di alcuni lavori, era stato rinvenuto un ordigno bellico. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con il responsabile dell’azienda, il quale ha riferito che un collaboratore aveva rinvenuto il congegno, poi risultato essere una granata d’artiglieria da 7,5 centimetri, H.E. tedesca. Gli agenti, dopo aver allertato la Prefettura, hanno messo in sicurezza lo stabile – situato nella zona industriale della città – isolando la zona di rinvenimento fino all’intervento del personale del Nucleo Bonifica di Munizionamento Convenzionale del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito. Una volta recuperato l’ordigno, il personale dell’Esercito l’ha portato presso una cava a Torchiagina dove è stato fatto brillare in sicurezza.