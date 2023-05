Un nuovo pontile sul lago Sarà zona naturalistica

Una passerella interamente in legno, che si addentra nel canneto e funge anche da punto di osservazione per l’avifauna, e un molo per l’approdo di piccole imbarcazioni. Da oggi anche Panicale ha il suo accesso diretto al lago Trasimeno. Con una cerimonia nel nuovo pontile, sono state inaugurate le opere di riqualificazione del Belvedere di Braccio, con la realizzazione di una passerella-molo e il completo rifacimento dell’area di parcheggio posta sulla parte sommitale dello stesso belvedere. Si tratta di opere realizzate dal Comune di Panicale per due dei tre stralci finanziati (da Governo e Regione) per 195 mila euro: il pontile con possibilità di avvistamento schermato che funge da punto di osservazione per la fauna e di approdo per piccole imbarcazioni; e l’area di parcheggio completamente riqualificata per la sosta in uno dei punti più panoramici del Trasimeno. La riqualificazione dell’area troverà compimento con la realizzazione della scesa ciclopedonale che collegherà il belvedere al pontile stesso. Un progetto ITI Trasimeno, finanziato per circa 80 mila euro e in attesa del via libera regionale per l’espletamento della gara.

"Ci troviamo in un’area estremamente protetta – ha fatto notare il sindaco di Panicale Giulio Cherubini – e qui abbiamo voluto creare le condizioni per un turismo e una fruizione dell’ambiente di tipo esperienziale nel pieno rispetto di ciò che ci circonda". Presente alla cerimonia di inaugurazione tra gli altri anche il vicepresidente della Giunta regionale Matteo Morroni: "Questo progetto – ha dichiarato – sta dentro una più ampia strategia regionale volta a valorizzare il Trasimeno sotto il profilo ambientale e a far decollare definitivamente un territorio di grande pregio".