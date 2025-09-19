Un nuovo Corso di laurea. Ecco il “Controllo sui prodotti per la salute“

Oggi alle 11 a Palazzo Trinci l’inaugurazione del nuovo Corso di laurea triennale in “Controllo di qualità dei prodotti per la salute“, attivato dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia. "Il nuovo percorso formativo – spiega l’Ateneo – , appartenente alla classe L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), sarà avviato a partire dall’anno accademico 2025/2026 e rappresenta un unicum nel panorama universitario nazionale. L’iniziativa intende rispondere alla crescente domanda di professionalità qualificate nel settore del controllo di qualità, fornendo competenze scientifiche, tecniche e normative di alto livello, con particolare attenzione alla sicurezza e all’affidabilità dei prodotti destinati alla salute e al benessere delle persone. Laureate e laureati di questo Corso potranno operare in ambiti strategici come quello farmaceutico, nutraceutico e dermocosmetico, contribuendo allo sviluppo di un settore cruciale per l’innovazione e la competitività del sistema produttivo". Intervengono il rettore Maurizio Oliviero, il sindaco Stefano Zuccarini, il direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Maurizio Ricci, il presidente del Centro Studi Città di Foligno, Enrico Presilla, e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Monica Sassi. Presentano il Corsoi professori Roccaldo Sardella e Serena Massari. Previsti anche gli interventi di esponenti del settore produttivo: Nicola D’Erario (Farmindustria), Daniela Donelli (Angelini Pharma) e Germano Scarpa (Integratori e Salute).