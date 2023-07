Un mese tra motori e cinema Prima il ’Trofeo Fagioli’ Poi lo Spencer-Hill Festival

Con il mese di luglio la programmazione turistica eugubina propone una serie di eventi nazionali ed internazionali che spaziano dalla musica, sia classica che moderna, allo sport motoristico per concludersi con un festival internazionale ispirato alle imprese della celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill. Il ’ Don Matteo’ televisivo di quest’ultimo, ambientato a Gubbio per le prime otto serie prima del trasloco a Spoleto, ha contribuito non poco a portare avanti una promozione che ancora oggi fa sentire le sue ricadute sulla città e sul territorio.

Si incomincia domenica 9 Luglio con concerti bandistici e lirici (chiesa di San Domenico ed ex refettorio biblioteca sperelliana), si prosegue il 15-16 luglio con la seconda edizione di ’Wonderlast Music Festival’. Sul palco della Gubbio Events Arena (zona pista ciclistica) saliranno artisti quali Mr.Rain, reduce dal successo di Sanremo, Gabry Ponte, dj italiano numero uno al mondo, Anna, Merk&Kremont, Neima Ezza, Miles, Sick Luk, Rudeejay, Diss Gacha, Kid Yugi, Edmmaro, Hawk e molti altri ancora. Tutte le informazione dell’evento, diretto da Giordano Babucci, che punta a diventare, a livello nazionale, tra i più qualificati di respiro internazionale, su www.wonderlast.it.

Nel fine settimana 21-22-23 luglio è poi la volta della cinquantottesima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, la celebre gara automobilistica di velocità in salita lungo lo spettacolare ed insidioso percorso Gubbio-Madonna della Cima, valida per il campionato nazionale di velocità in montagna. Un evento di grande rilievo nel panorama motoristico. Al via ancora una volta i migliori specialisti e marchi della categoria, come conferma il successo delle iscrizioni appena avviate.

E infine chiusura del mese con il botto. Arriva infatti il Festival che si ispira e ripropone le imprese della celebre coppia Hill – Spencer. Le varie iniziative, per le quali, stando ad alcune informazioni, a conferma dell’attesa che circonda l’appuntamento, sarebbero già stati venduti oltre quattromila biglietti, si terranno in Piazza 40 Martiri, nel cuore del centro storico. Allo studio misure organizzative che, con il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, favoriscano la migliore riuscita di un festival originale, affascinante e complesso. Prevista anche la presenza di Terence Hill.