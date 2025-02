Un libro sulla storia di Fausto Fornaci

UMBERTIDE – Si intitola "Fausto Fornaci. Vita e morte di un asso dell’aviazione" il libro scritto dall’esperto di storia umbertidese Massimo Pascolini che verrà presentato domani alle 10 al cinema Mini Metropolis in Piattaforma. L’evento celebra la figura del giovane aviatore umbertidese Fornaci, morto a soli 27 anni, combattente su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale (oltre 60 i duelli aerei), fino alla morte, avvenuta il 6 febbraio del 1945 quando fu abbattuto da tre caccia inglesi. A 80 anni da quel tragico evento, Pascolini analizza attraverso fonti inedite, la vita e le principali operazioni aeree a cui partecipò Fornaci, i cui resto furono ritrovati 57 anni dopo. Presentano il libro assieme all’autore la docente e storica Simona Bellucci; gli storici Giovanni Codovini, ed Paolo Pesaresi, Cinzia Fornaci e Alice Ricco, familiari di Fausto. Durante l’incontro sarà proiettato un filmato sulla Regia Aviazione in Russia e sul ritrovamento dei resti dell’aereo di Fornaci nel 2002. Al termine dell’incontro la visita presso il cimitero monumentale locale dove si trova la tomba del pilota per una breve cerimonia religiosa.