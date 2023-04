Un incontro su Signorelli e la ’Commedia’

“Luca Signorelli nella Divina Commedia e nelle vite del Vasari“ è il titolo del primo appuntamento, in programma per oggi alle 17.30, al museo Emilio Greco, del ciclo di conferenze dal titolo “E vidi un cielo nuovo e un terra nuova“, che l’Opera del Duomo di Orvieto ha promosso in occasione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli. Al centro del confronto la figura del “Magister Lucas de Cortona“, autore dell’immortale capolavoro del Giudizio Universale nella cappella di San Brizio nel Duomo. Relatori saranno Francesco Federico Mancini (nella foto) e Cristina Galassi, docenti dell’università di Perugia e tra i più importanti storici dell’arte del Paese. Il professor Mancini presenterà una relazione dal titolo “La fortuna della Divina Commedia negli affreschi di Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto“, mettendo a confronto gli affreschi della Cappella Nova con il capolavoro letterario del Sommo Poeta, Dante Alighieri. La professoressa Galassi si concentrerà, invece, sul rapporto tra l’opera signorelliana e un testo fondamentale della storiografia artistica, nella relazione "La fortuna di Luca Signorelli nelle Vite di Giorgio Vasari". Il ciclo di conferenze "E vidi un cielo nuovo e un terra nuova" continuerà nei prossimi mesi con altri appuntamenti ai quali parteciperanno rappresentanti illustri del mondo storico-artistico, culturale e religioso.