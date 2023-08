Un grande albero crolla in strada Tragedia sfiorata

1Un grande albero è caduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada tra San Marco e Cenerente. Tragedia sfiorata: la pianta, crollando a terra, non ha colpito un’auto e un podista in transito solo per una questione di secondi . Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale che si sono occupati di gestire la viabilità, che ha subìto rallentamenti ed è stata deviata fin quando il problema non è stato risolto.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere l’albero caduto. Con tutta probabilità, la pianta (enorme, ma “marcia“) ha ceduto a causa della pioggia di questi giorni che, con tutta probabilità, ha “allentato“ il terreno. enorme ma palesemente marcio.