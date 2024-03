Un giardino delle meraviglie a due passi da noi

Parlando in classe del Castello è emerso che molti di noi non vi erano mai entrati quindi abbiamo deciso di visitare l’antico maniero insieme alle nostre insegnanti. La costruzione del fortilizio risale al XIV secolo. Dotato di quattro torri che indicano i rispettivi punti cardinali, di ponte levatoio e di mastio, è circondato da un grande giardino il cui perimetro forma una stella a quattro punte, anch’esse orientate, proprio come le torri. Ci hanno accolto due guide e così l’esplorazione è cominciata dal parco, in particolare dalla zona del giardino segreto, al cui centro c’è una grande vasca di pietra destinata a raccogliere l’acqua proveniente dal vicino torrente Vertola e utilizzata per l’irrigazione. L’intero giardino contiene ben diciassette vasche e vicino ad alcune di esse si può ammirare il “Ninfeo”, un arco murato splendidamente decorato a mosaico. Proseguendo, ci siamo addentrati nella magica galleria verde: un tunnel formato da edere sotto cui passeggiare per ritrovare calma e serenità o anche solo per avere un po’ di sollievo dal caldo afoso delle giornate estive. Dopo di che abbiamo scoperto che anticamente, per catturare piccoli uccelli, veniva utilizzata la “ragnaia”: una rete di siepi in cui venivano nascosti dei bocconi di cibo per attirare nella trappola i volatili! Infine, siamo entrati nel famoso labirinto, dove i bambini e gli adulti di allora si divertivano a nascondersi. All’uscita, abbiamo ricevuto un piccolo ma prezioso dono ciascuno: dei semini che pianteremo a scuola.