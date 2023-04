Un fiume di persone alla "Festa del Tulipano"

CASTIGLIONE DEL LAGO - Un fiume di persone, letteralmente sul corso di Castiglione del Lago e nei giardini e sul lungolago. Un vero successo di pubblico le prime due tappe della "Festa del Tulipano" che punta adesso al gran finale della sfilata conclusiva in notturna del prossimo 30 aprile. Da sottolineare anche la grande attività della taverna, aperta a pranzo e cena, con numerosi piatti della tradizione umbra e lacustre in particolare oltre ad un punto di degustazione e di promozione delle etichette locali nello scenario unico del poggio adiacente la Rocca del Leone. Per i più piccoli nell’area del "Poggio", a ridosso dell’omonimo bar, è allestita una maxi-area giochi che si affianca alla multicolore ruota panoramica di piazza Alighieri. Proprio qui sono proseguite la "Fiera del Fiore" in cui decine di produttori e coltivatori sfoggiano le più svariate tipologie di piante e fiori recisi e l’affascinante percorso nel "Giardino dei Tulipani" dove i visitatori hanno potuto raccoglierli e portarli a casa in un apposito cestino. Attivi, nell’area festa che si affaccia sul Trasimeno, anche oltre 50 stand del grande mercato degli hobbisti e degli artigiani.