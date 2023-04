Un fine settimana tutto dedicato all’arte

“Perugino-Signorelli 500“ è stata inaugurata in questo fine settimana la mostra di vallata con agevolazioni e iniziative in tutto l’Altotevere. Nel primo week end apertura straordinaria dell’Oratorio di San Crescentino di Morra e della chiesa di San Giovanni Decollato. Alla Biblioteca Carducci è in mostra il codice mai esposto della cittadinanza a Signorelli. In Pinacoteca visite al nuovo percorso Signorelli e Raffaello giovane e a San Giustino Castello Bufalini con ingresso gratuito. La mostra infatti coinvolge sette comuni dell’Altotevere ed è dedicata al Cinquecentenario della morte di Luca Signorelli, durante la quale sarà possibile visitare con un biglietto ridotto undici opere di Signorelli e scuola dislocate nei territori (fino a dicembre). Ieri mattina alla presenza del Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, di parlamentari, amministratori locali, consiglieri comunali si è aperto il percorso “Signorelli e Raffaello giovane“, allestito nella Pinacoteca comunale. Oggi dalle 15 alle 18 aperto l’Oratorio di San Crescentino di Morra e la Chiesa di san Giovanni Decollato. A San Giustino Castello Bufalini - che nell’ambito della Valle di Signorelli applicherà agevolazioni e gratuità previste dal Ministero - oggi è a ingresso gratuito nell’ambito dell’iniziativa Domeniche al Museo promosse dal Mic. A Umbertide al Museo di Santa Croce il laboratorio Dipingo come Luca Signorelli, in cui i visitatori potranno sperimentare la tempera su tavola, una delle tecniche artistiche più antiche e sorprendenti dell’antichità… A Monte Santa Maria Tiberina è prevista la visita al Castello Bourbon e a Lisciano Niccone l’apertura della chiesa di San Niccolò.