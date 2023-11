"Un fine settimana infernale. Segnalazioni rimaste inascoltate"

TERNI "Lo avevamo detto ed è stato un vero e proprio fine settimana infernale", così il ’Comitato famiglie centro storico’ che, per contestare l’annunciata apertura al traffico nella Ztl, aveva annunciato una raffica di richieste alla polizia locale per le varie criticità. "Non sono bastate le oltre cinquanta segnalazioni effettuate a cui per l’85% non c’è stato un pronto intervento, ma ci sono state anche risse e situazioni critiche di ordine pubblicom precisamente in via Lanzi dove addirittura una commerciante è stata costretta a chiudere il ristorante su esplicita richiesta dei vigili urbani – spiega il Comitato – . Una situazione drammatica che rischia di aggravarsi seriamente nei prossimi giorni. Come anticipato a cominciare dal 18 novembre abbiamo iniziato l’attività giornaliera di segnalazione di tutte le criticità e infrazioni presenti nel centro storico in cui si richiede l’intervento delle forze dell’ordine, attraverso telefonate di segnalazione e mettendo a disposizione di tutti i cittadini e commercianti del centro storico un portale online dedicato". L’apertura della Ztl, ha ribadito nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, sarà di natura sperimentale, limitata al periodo delle feste, dall’8 dicembre, a fasce orarie mattutine e pomeridiane. L’obiettivo: agevolare il commercio nel periodo delle feste natalizie.