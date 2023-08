Un esposto sui lavori di via XXIV Maggio

GUALDO TADINO - Protestano per gli interventi attuati lungo la via XXIV maggio con un esposto inviato a Regione, Comune, Carabinieri forestali, Afor, Usl e Polizia municipale. Protagonisti il Movimento Liberi Pensatori a Difesa della Natura di cui è moderatore Mara Loreti e l’Associazione Tutela Territorio Appennino, presieduta da Gianni Paoletti. Lungo questa via di accesso al centro ci sono "alberi di platano e tigli centenari in perfetto stato vegetativo", ma nel primo stralcio dei lavori eseguiti ne sono stati già abbattuti 8. Affermano che la prosecuzione dei lavori "va bloccata" perché a salire sulla destra "c’è spazio sufficiente sia per gli alberi che per il passaggio pedonale". E criticano l’amministrazione sulla mancata partecipazione sul tema delle barriere architettoniche: "Non c’è marciapiede dove possa andare un disabile vista la pendenza e i marciapiede sono occupati al centro da alberi e pali della luce, rendendoli a stento pedonabili e in grave degrado". Giudizi negativi anche sulle "drastiche potature", che, insieme al’abbattimento di alberi secolari "sono in contrasto con la Direttiva europea sulla qualità dell’aria".

A.C.