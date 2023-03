Un edificio su 5 “off limits“. Nel Cva restano una decina di persone

Fin qui i 135 sopralluoghi effettuati all’interno delle aree terremotate del Comune di Perugia, hanno fatto emergere 25 edifici inagili e 5 con parziale inagibilità. E’ il primo bilancio - che verrà aggiornato oggi - della Protezione civile comunale, coordinata da Roberto Chiesa insieme all’assessore Luca Merli. I controlli stanno interessando l’area al confine con il Comune di Umbertide, a cominciare proprio da Sant’Orfeto (nella foto il cimitero). A ieri erano infatti 320 le richieste arrivate al Centro operativo comunale e sette le squadre messe in campo per cercare di accelerare le pratiche quanto più possibile. Nel frattempo c’è però anche qualche buona notizia: delle 38 persone che l’altra notte hanno dormito al Cva di Sant’Orfeto, circa i due terzi (24 o 25) potranno tornate nelle proprie abitazioni che proprio i tecnici della Prociv hanno nel frattempo dichiarato agibili. Nelle prossime ore il dossier sarà trasmesso alla Regione per la richiesta dello stato di emergenza.