Un doppio appuntamento per celebrare l’8 marzo

GUBBIO - In occasione della giornata, l’8 marzo, la Commissione Pari opportunità del Comune vuole mettere al centro dell’attenzione due temi: parità di genere e lotta alla violenza sulle donne. Lo fa tramite due appuntamenti alla Biblioteca Sperelliana.

La prima tappa è il convegno “Diritto al riconoscimento della violenza di genere: tutela e prevenzione“, con la partecipazione dell’avvocato Francesca Pieri, consigliera presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia e coordinatrice della commissione “Progetto Donna“, dell’avvocato Giacomo Mancini, esperto in diritto di famiglia e minori, e del capitano Pasquale Moriglia, comandante della Compagnia carabinieri di Gubbio. L’evento è in programma nella Sala Ex Refettorio alle 16 di sabato 8.

Il giorno successivo, invece, alle 16.30 sarà inaugurata la mostra “Parlare per poter vivere libere“, sempre in Biblioteca: un percorso espositivo volto a promuovere la consapevolezza e la libertà delle donne attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze. All’incontro interverranno Lucia Rughi, assessore alle Politiche sociali, Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione “Il Bucaneve“, e Cecilia Passeri, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune.