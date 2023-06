Un dirigente e quattro tecnici nelle assunzioni in Comune

TERNI La riassunzione di un dirigente e l’assunzione a tempo indeterminato di quattro operatorin tecnici esperti decise dalla Giunta comunale. "Con una delibera di Giunta proposta nei giorni scorsi dall’assessore al personale Lucio Nichinonni - fa sapere Palazzo Spada – , sono stati approvati il piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 e il piano delle assunzioni 2023, con una parziale rideterminazione. In particolare i piani prevedono ora per il 2023 anche la riammissione in servizio di un dirigente e l’assunzione a tempo indeterminato di quattro operatori tecnici esperti". "Nel corso dell’attuazione del piano occupazionale – si legge nel testo della delibera – sarà effettuato un costante monitoraggio di rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l’adozione, ove dovuti, di tutti i correttivi eventualmente previsti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio".