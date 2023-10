Un dibattito pubblico sui problemi della sanità

ORVIETO Una discussione pubblica sulla sanità orvietana. E’ quella organizzata per l’8 novembre dall’associazione Prometeo. "La situazione dei servizi sanitari erogati a Orvieto e nell’Orvietano appare fortemente critica e le prospettive che abbiamo davanti non ci tranquillizzano". Così Prometeo che "ha sollecitato in ogni modo le autorità sanitarie e le istituzioni cittadine, ma queste ultime non trovano il tempo neanche per convocare un Consiglio comunale aperto a tutti per discutere di una problematica così importante". "Abbiamo allora deciso - continua l’associazione - di farlo noi un Consiglio cittadino, aperto a tutti, anche ai nostri rappresentanti politici. Vorremmo descrivere in modo dettagliato la situazione, senza credere a promesse irrealizzabili, parlare delle prospettive per il nostro territorio e lanciare nostre proposte e iniziative. Come potrete verificare nei filmati tratti dall’incontro pubblico del 29 novembre 2022 - conclude Prometeo -, sono state effettuate tante promesse per placare l’insoddisfazione dei cittadini, ma nulla a oggi è stato mantenuto. A tal proposito abbiamo ritenuto di indire un concorso che premi col ’Pinocchio d’oro’ i più ‘ottimisti’ tra i quattro protagonisti, Tesei, Coletto, De Fino, Tardani".